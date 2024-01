Disponibile sui Samsung Galaxy S24 una funzione mai arrivata su Google Foto

Correva l’anno 2018 quando Google annunciò una funzionalità molto interessante per la sua app Google Foto. Questa avrebbe dovuto consentire agli utenti di colorare le foto in bianco e nero, dandogli nuova vita. Gli utenti ad oggi stanno ancora aspettando che questa funzionalità arrivi sulla piattaforma fotografica, ma sembra che l’opzione sia ora disponibile sulla serie Galaxy S24.

Stando a quanto riportato da alcuni leaker sul web, la serie Galaxy S24 consente effettivamente di colorare gli scatti in bianco e nero tramite l’app Galleria. Molti utenti hanno provveduto a verificare di persona questa situazione che a quanto pare è reale. La cosa molto importante è che questa feature funziona senza alcun bisogno di una connessione Internet attiva, il che offre dunque una privacy di alto livello.

La funzione tanto attesa di cui dispongono i Galaxy S24 doveva arrivare su Google Foto

Sembra tutto bello, tutto innovativo, ma a quanto pare ci sarebbe ancora qualche imprecisione. Sembra infatti che la feature che colora le foto abbia difficoltà con le persone. Come si può vedere nelle immagini, appositamente riportate in bianco e nero prima di darle in pasto alla feature, ci sono dei “pro” e dei “contro”. L’immagine del selfie colorato sembra apparentemente molto più precisa, anche se il tono della pelle e il colore della maglietta risultano molto più caldi dell’immagine originale.

Lo stesso non vale quando si tratta di altre foto che non ritraggono persone. In questo caso la funzione dei Galaxy S24 sembra andare bene, soprattutto prendendo in considerazione paesaggi ed edifici.

Nel caso degli scatti che vedono degli iPhone come soggetti (sì, fa sorridere), il bilanciamento del bianco sembra essere nettamente diverso rispetto all’originale. Allo stesso tempo c’è da dire che il software si è avvicinato molto a quella che è poi la realtà effettiva. Probabilmente c’è bisogno di qualche miglioramento ma al momento potrebbe anche andar bene così.