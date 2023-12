DJI Mini 2 Fly More Combo: acquistalo ora ad un prezzo da paura

Siete alla ricerca di un drone che consenta di catturare immagini e video mozzafiato? Niente paura! Amazon, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di scontare il DJI Mini 2 Fly More Combo, che rappresenta la scelta perfetta per chi desidera un dispositivo di questo genere. Il suo prezzo di vendita, infatti, scende da 499,00€ a 399,00€, grazie ad un taglio del 20%.

Innanzitutto, stiamo parlando di un prodotto pressocché completo, sia sotto il punto di vista hardware che software. Il DJI Mini 2, inoltre, è un drone leggerissimo e compatto, difatti il suo peso si aggira intorno ai 249 grammi, il che lo rende comodo per il trasporto in uno zaino e, dunque, l’ideale per un utilizzo in qualsiasi contesto.

Entrando in quelle che sono le sue specifiche tecniche, questo drone è dotato di un sensore CMOS da 1/2,3 pollici, in grado di scattare fotografie da 12 megapixel e registrare video in 4K a 30 fotogrammi al secondo. La qualità, quindi, è il marchio di fabbrica di questo dispositivo, infatti le immagini e i video sono nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il DJI Mini 2 è anche dotato di una serie di funzioni avanzate che permettono di realizzare riprese professionali. Tra queste troviamo l’ActiveTrack 3.0, che permette di seguire un soggetto in movimento in modo automatico e preciso. Inoltre vanta anche il QuickShots per riprese predefinite con un solo tocco e l’Hyperlapse per realizzare timelapse con un effetto cinematografico.

Nella confezione di vendita del DJI Mini 2 Fly More Combo troviamo una serie di accessori per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questo dispositivo, ossia: quattro batterie aggiuntive, una custodia di trasporto e tre caricabatterie.

Insmma, stiamo parlando di un prodotto di assoluto livello, sia dal punto di vista dell’hardware che del software. Il nostro consiglio è quello di acquistarlo in offerta su Amazon a soli 399€, grazie ad uno sconto del 20%. SI tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un drone di alta qualità ad un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.