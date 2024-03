Poca spesa, ottima resa. Forse il detto non è proprio questo, ma il concetto è chiaro. “Poca spesa” perché il DOOGEE N50S è uno smartphone Android oggi scontato del 79% e che, di conseguenza, costa solo 79,99 euro, spedizione inclusa. “Ottima resa” perché ad un prezzo più che contenuto ci si aggiudica un dispositivo con design full-screen, 9GB di RAM, processore octa-core e doppia fotocamera posteriore.

Il DOOGEE N50S è uno smartphone dalle mille sorprese, a partire dal prezzo

Il DOOGEE N50S è uno smartphone che si colloca nella fascia economica del mercato, offrendo un pacchetto interessante per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere troppo. Per dirla in altri termini, pur non essendo un top di gamma, ha alcune caratteristiche che lo rendono competitivo e interessante da scoprire.

Lo smartphone sfoggia un design moderno con un corpo in plastica che, seppur non lussuoso, risulta leggero e maneggevole. Il display da 6,52 pollici offre una risoluzione HD+ e una buona luminosità, garantendo una visione confortevole per la maggior parte delle attività quotidiane.

Le performance sono affidate al processore T606 octa-core, affiancato da 9GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB tramite microSD). La batteria da 4200mAh garantisce una buona autonomia, permettendo di arrivare tranquillamente a fine giornata con un utilizzo moderato.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 20 megapixel. La qualità delle foto è buona in condizioni di luce ottimale, ma – considerata la categoria del dispositivo – non si può pretendere troppo.

Lo smartphone, infine, arriva con Android 13, un sistema operativo semplice da utilizzare e con tutte le app di Google per un’esperienza ancora più ricca. Tramite il Play Store, ad esempio, è possibile scaricare tante altre applicazioni, come TikTok, Instagram, WhatsApp e Facebook.