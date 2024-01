Su Amazon è attivo uno sconto del 38% (sul prezzo di listino) su un tablet Android meritevole d’attenzione. Si tratta del DOOGEE T20 Mini, dispositivo con display 2K da 8″, 9GB di RAM e 128GB di archiviazione. Il sistema operativo, poi, è Android 13, quindi una versione molto recente e con tutte le app di Google per un’esperienza senza compromessi.

Come detto, il dispositivo è in offerta e costa solo 99,99€, spedizione compresa.

Il DOOGEE T20 Mini ha un display 2K e costa solo 99,99€: un vero affare

Il rapporto qualità prezzo del T20 Mini di DOOGEE è davvero sbalorditivo. Il corpo è in alluminio ed è molto sottile, solo 7.4mm. Anche il peso è ridotto (330g) e contribuisce a rendere questo tablet un ottimo dispositivo da portare in giro. Il display, come anticipato, è da 8,4″ con risoluzione 2K (1920 x 1200 pixel) e vanta una certificazione TÜV, che si traduce in una riduzione del 58% della luce blu.

Ad un primo impatto, sembra di avere tra le mani un device più blasonato, come l’iPad Mini di ultima generazione di Apple. Certo, la potenza non è la stessa, ma per 99,99€ è impossibile o quasi trovare di meglio.

Il DOOGEE T20 Mini è un dispositivo sia per lo svago che per la produttività. Il sistema operativo è Android 13 e ci sono tutte le applicazioni di Google che ogni giorni vengono utilizzare da milioni di utenti. Come il Play Store, necessario per scaricare le applicazioni.

Le performance sono affidate al processore octa-core a 1,6GHz, che è ben supportato da 9GB di RAM e 128GB di archiviazione (che volendo si può espandere con una microSD fino a 1TB). La batteria è da 5060mAh e si traduce in una buona autonomia. Non mancano poi Wi-Fi, Bluetooth e il supporto al 4G LTE sfruttando il piano dati della propria SIM.

