Dovete assolutamente COMPRARE il Galaxy Watch5 Pro, costa la metà

È ritornato in sconto su Amazon uno degli smartwatch migliori di sempre, ovvero il Samsung Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Questo dispositivo, davvero bellissimo e super performante, ha una batteria che è in grado di durare anche tre o quattro giorni. Il suo prezzo in sconto del 50%, tocca i 249 €.

Lo smartwatch perfetto esiste e si chiama Samsung Galaxy Watch5 Pro

Bellissimo dal punto di vista estetico e resistente grazie ai materiali utilizzati, questo smartwatch si presenta nel migliore dei modi. Il Galaxy Watch5 Pro è uno dei capolavori meglio riusciti di Samsung negli ultimi anni ma anche del mondo dei wearable in generale.

La cassa da 45 mm sia adatta ad ogni tipo di polso e include al suo interno uno splendido schermo AMOLED da 1,4″ su cui vedere tutte le informazioni chiaramente anche alla luce del sole più intensa. È impermeabile al 100% e può arrivare anche a 50 metri di profondità, oltre ad essere super resistente agli urti. È questo uno dei motivi per cui acquistarlo: potrà affrontare anche le avventure più ardue senza riportare danni.

Monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, il sonno, l’indice di massa corporea e ricevere notifiche e chiamate. La versatilità è il gran fiore all’occhiello di questo Galaxy Watch5 Pro.

Il punto è sempre lo stesso: c’è qualcuno in grado di battere il rapporto qualità-prezzo di questo smartwatch? Assolutamente no. Si tratta pertanto della migliore scelta nell’ambito. Il Galaxy Watch5 Pro di Samsung è perfetto per avere la migliore esperienza. Il suo punto di forza assoluto è la grande precisione nel monitorare le funzioni vitali, anche se non passa in secondo piano la grande durata della batteria.

Oggi Amazon propone il dispositivo con il 50% di sconto, per cui gli utenti porteranno a casa un top di gamma assoluto per 249 € invece che per 499 €. Sono due gli anni di garanzia disponibili c’è anche la spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.