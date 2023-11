Dreame D10s, il robot aspirapolvere REGALATO da Amazon

Ogni robot aspirapolvere ha le sue facoltà, ma in questo caso Dreame con il suo D10s si è superata. Il dispositivo è davvero interessante sia per le sue performance che per il prezzo che Amazon rende disponibile proprio oggi.

Il prodotto è infatti arrivato con il 13% di sconto, utile per risparmiare sul prezzo di base di 299 €. Gli utenti potranno portarlo a casa per 259,99 €.

Dreame D10s è un robot speciale, le specifiche

Almeno esteticamente questo Dreame D10s si presenta come tanti altri robot ma garantisce funzionalità esclusive. Innanzitutto si mostra molto versatile e quindi utile in ogni tipologia di ambiente. Tornare a casa e trovare il pavimento già pulito sarà un piacere: ad occuparsene sarà la grande potenza di aspirazione pari a 5000 pa, con una spazzola in gomma senza setole.

Questa riuscirà a scavare in profondità anche all’interno dei tappeti sollevando così la polvere e rimuovendo lo sporco. I pavimenti duri sono il suo terreno di conquista, con Dreame che ha pensato veramente a tutto. Il robot è in grado di prevenire l’aggrovigliamento dei capelli restando sempre performante al punto giusto.

Con il sistema di mappatura LDS avanzato, il D10s riesce a conoscere l’intera disposizione della casa pianificando ogni percorso e non lasciando nessun angolo sporco. Gli ostacoli saranno aggirati in maniera netta grazie al paraurti sensibile e al sistema utile per identificare oggetti sul pavimento.

Grazie all’applicazione ufficiale gli utenti potranno personalizzare le loro pulizie scegliendo gli orari di attività e molto altro ancora. Inoltre saranno pienamente disponibili gli assistenti vocali di base come Alexa, Siri e Google Assistant.

Oggi la grande occasione è costituita dal prezzo che scende del 13% e si fissa a soli 259,99 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.