Moderno e versatile, il Dreame R10 Pro è un aspirapolvere wireless con un’aspirazione potente e una buona autonomia. Lo puoi usare per qualsiasi tipo di superficie ma – soprattutto – oggi lo paghi solo 199,99 euro grazie allo sconto Black Friday del 33%. I costi di spedizione, poi, sono pari a zero per tutti gli utenti abbonati a Prime.

Estaticamente, il Dreame R10 Pro si presenta come un prodotto premium, con un corpo in plastica nera (opaca!) e un peso davvero contenuto. È facile da maneggiare e da riporre, ed è dotato di un pratico gancio per appenderlo a parete.

Il dispositivo è dotato di un motore brushless ad alta velocità da 150.000 giri/min, che genera una potenza di aspirazione di 150 AW (20.000 Pa). Questa è in grado di rimuovere facilmente sporco, detriti e peli di animali domestici da qualsiasi superficie.

L’aspirapolvere è munito di un sistema di filtrazione a 5 stadi che cattura il 99,97% delle particelle di polvere e allergeni.

L’autonomia dell’aspirapolvere è di 65 minuti, che è sufficiente per pulire una casa di medie dimensioni. La batteria è rimovibile, quindi è possibile sostituirla o ricaricarla separatamente.

L’aspirapolvere R10 Pro viene fornito con una serie di accessori che consentono di pulire qualsiasi tipo di superficie. Eccoli elencati:

Spazzola multi-superficie: ideale per pavimenti, tappeti e superfici dure

Spazzola motorizzata: per rimuovere i peli di animali domestici

Bocchetta per fessure: per pulire gli angoli e le fessure

Bocchetta per mobili: per pulire i mobili

