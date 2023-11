Drone DJI Mini 2 SE al 17% di sconto su Amazon, la bomba di oggi

Un mondo ormai scoperto per larghi tratti, che resta comunque inesplorato ancora per tanti utenti, è quello dei droni. Dopo anni il fenomeno si è allargato, coinvolgendo i curiosi ma soprattutto coloro che hanno fatto di questa passione un lavoro. Il drone che oggi arriva in offerta e che consentirà a tutti di avere un gran riscontro è il DJI Mini 2 SE.

Dotato di una fotocamera con altissima risoluzione soprattutto in video, questo velivolo garantisce la massima qualità. È veloce, duraturo in termini di autonomia e soprattutto molto pratico.

Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, consente a tutti di acquistarlo in sconto. Costa infatti oggi il 17% in meno con un prezzo finale di soli 299 €. La garanzia sarà come sempre di due anni.

Il drone DJI Mini SE è su Amazon in sconto, le specifiche

In grado di raggiungere i 31 minuti di volo, questo drone di DJI offre ulteriore autonomia con un’altra batteria presente in scatola. Il suo peso di 249 grammi lo rende pratico e veloce, ma il punto di forza vero e proprio è la fotocamera, in grado di registrare video in 2.7K.

La sua resistenza ai venti fino a 38 km/h riesce a volare con grande stabilità, quasi in maniera sorprendente. Nel caso in cui dovesse calare la batteria mentre è in volo e mentre è lontano, ecco il Return To Home: il vostro drone tornerà da solo da voi prima di scaricarsi definitivamente.

Il prezzo di questo DJI Mini 2 SE oggi scende del 17% con un costo finale che sarà di soli 299 € su Amazon con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.