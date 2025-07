Dropbox Passwords chiude: cosa cambia per la gestione delle password

La gestione delle proprie credenziali online è da sempre un tema centrale nel dibattito sulla sicurezza digitale.

Negli ultimi anni, strumenti dedicati hanno permesso a milioni di utenti di affidare la protezione delle proprie password a servizi specializzati, tra cui Dropbox Passwords. Proprio per chi si affida a questo servizio, è in arrivo una brutta notizia: Dropbox ha annunciato la chiusura definitiva del suo gestore di password, una decisione che costringerà gli utenti a ripensare il modo in cui custodiscono e proteggono i propri dati sensibili.

La notizia, comunicata ufficialmente dall’azienda, segna la fine di un’epoca per tutti coloro che avevano scelto questo come soluzione per la gestione delle credenziali. Il servizio, lanciato per offrire un ambiente sicuro dove archiviare informazioni delicate come credenziali di accesso, username e altre note riservate, verrà progressivamente dismesso entro la fine di ottobre 2025. La decisione nasce dalla volontà di Dropbox di focalizzare le proprie risorse su prodotti e servizi ritenuti più strategici all’interno del proprio ecosistema digitale.

La chiusura di Dropbox Password in tre fasi

La roadmap per la chiusura del servizio è stata definita in tre fasi ben distinte. A partire dal 28 agosto 2025, le applicazioni di Dropbox Passwords entreranno in modalità di sola consultazione: ciò significa che gli utenti potranno ancora accedere alle proprie password già salvate, ma non sarà più possibile aggiungerne di nuove. Inoltre, la funzione di compilazione automatica verrà disabilitata, complicando ulteriormente la quotidianità digitale di chi si affidava a questa comodità.

La seconda fase scatterà l’11 settembre 2025, data in cui l’applicazione mobile smetterà completamente di funzionare. Tuttavia, l’estensione per browser rimarrà attiva, seppur in modalità fortemente limitata. Il passaggio conclusivo avverrà il 28 ottobre 2025, quando tutti i dati archiviati nel servizio saranno oggetto di eliminazione dei dati definitiva e irreversibile dai server Dropbox.

Questo processo coinvolgerà anche tutte le informazioni relative al monitoraggio Dark Web, funzionalità che permetteva agli utenti di ricevere alert in caso di compromissione delle proprie credenziali in circolazione sul web sommerso.

Alla luce di questi cambiamenti, Dropbox invita i propri clienti a non procrastinare e a pianificare con largo anticipo la migrazione delle credenziali verso soluzioni alternative. Tra le opzioni suggerite, spicca 1Password, servizio per il quale Dropbox mette a disposizione strumenti di trasferimento facilitati. Non mancano, però, alternative altrettanto valide, visti i tanti strumenti oggi disponibili sul mercato.