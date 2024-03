Uno dei prodotti più acquistati in questo momento su Amazon è il controller DualSense di Sony per PlayStation 5. È un sorpresa? Probabilmente no, perché la periferica wireless, nella versione Cosmic Red, è scontata del 27% e costa solo 54,90 euro, spedizione compresa. È il prezzo più basso di sempre per questa configurazione, compatibile anche con la versione Slim della console più acquistata degli ultimi anni.

Il controller DualSense per PlayStation 5 è in promo su Amazon: è la bellissima versione Cosmic Red

Quando abbinato a PlayStation 5, il controller DualSense è uno spettacolo per l’esperienza di gioco, ora più immersiva e coinvolgente. È dotato di un sistema di feedback aptico di ultimissima generazione che fornisce sensazioni tattili realistiche e precise in risposta alle azioni di gioco. Esplosioni, colpi di arma da fuoco e persino la consistenza di diverse superfici possono essere percepite distintamente attraverso il controller, aumentando il realismo e l’immersione nel gioco.

I grilletti adattivi, invece, offrono una resistenza variabile in base al contesto di gioco. Ad esempio, si può avvertire una resistenza crescente quando si tenta di tirare indietro la corda di un arco.

Il DualSense include un microfono integrato di alta qualità che permette di comunicare facilmente con altri giocatori online senza la necessità di utilizzare un auricolare. Inoltre, è presente un altoparlante che diffonde effetti sonori e dialoghi di gioco, contribuendo a creare un’atmosfera più coinvolgente.

Anche il touchpad è stato aggiornato e ora è più ampio e offre una maggiore precisione e reattività rispetto al suo predecessore. Può essere utilizzato per controllare il cursore sullo schermo, navigare nei menu e interagire con alcuni giochi in modo innovativo.

Si precisa che lo sconto de 27% non è legato alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon, quindi è impossibile dire per quanto tempo resterà attivo. E dunque, per chiunque sia realmente interessato, il consiglio è di procedere quanto prima all’acquisto.