La finitura Midnight Black del controller DualSense per la PlayStation 5 di Sony è, forse, quella più apprezzato. Ebbene, oggi proprio questa versione del dispositivo può essere acquistata in offerta a 59,99 euro su Amazon, spedizione compresa. Un prezzo ottimo per un controller molto versatile: perché sì, può essere utilizzato anche con PC Windows, Mac, iPhone, iPad, Apple TV e dispositivi Android.

Il DualSense è un controller rivoluzionario che eleva l’esperienza di gioco a un livello mai visto prima. Abbandonando il design tradizionale dei precedenti DualShock, introduce caratteristiche innovative che offrono un feedback sensoriale immersivo e senza precedenti.

Il dispositivo è dotato di un sistema di feedback aptico che fornisce sensazioni tattili realistiche e precise in risposta alle azioni di gioco. Esplosioni, colpi di arma da fuoco e addirittura la consistenza di diverse superfici possono essere percepite distintamente attraverso il controller, aumentando il realismo e garantendo un’immersione totale nel gioco.

I grilletti adattivi, poi, offrono una resistenza variabile in base al contesto di gioco. Ad esempio, si può avvertire una resistenza crescente quando si tenta di tirare indietro la corda di un arco. Il DualSense include anche un microfono integrato e un altoparlante che diffonde effetti sonori e dialoghi di gioco, contribuendo a creare un’atmosfera più coinvolgente.

Come collegare il DualSense ad altri dispositivi

Il controller può essere collegato tramite Bluetooth ai dispositivi con macOS Big Sur 11.3 (o versioni successive), iOS/iPadOS/tvOS 14.5 (o versioni successive) e Android 12 (o versioni successive). Per associare il controller basta tenere premuto il tasto Crea e il tasto PS finché la barra luminosa non inizia a lampeggiare. A questo punto, sul computer/smartphone/tablet non bisogna fare altro che selezionare il DualSense dall’elenco dei dispositivi Bluetooth visualizzati.

Nel caso dei PC Windows, invece, la connessione è consentita solo tramite cavo.