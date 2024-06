DuckDuckGo, ecco AI Chat per usare ChatGPT e Claude 3 in anonimato

Il motore di ricerca DukcDuckGo ha implementato un servizio chiamato AI Chat che permette agli utenti di utilizzare, in modo gratuito e anonimo alcuni dei modelli di Intelligenza Artificiale più diffusi come GPT-3.5, Llama 3, Claude 3 e Mixtral 8x7B.

Tutto ciò risulta molto utile per chi vuole provare le potenzialità dell’IA ma vede nell’utilizzo dei chatbot un potenziale rischio per la propria privacy. Utilizzando AI Chat, come viene spiegato dai termini di utilizzo, è possibile interagire con l’IA utilizzando un indirizzo IP fornito da DuckDuckGo, che non può essere collegato in alcun modo all’utente.

Inoltre il browser ha stretto contratti con gran parte degli sviluppatori di modelli IA in modo che questi eliminino i dati raccolti attraverso DuckDuckGo entro un massimo di 30 giorni.

Al momento la funzione non è disponibile in tutti i paesi anche se, nel prossimo futuro, AI Chat dovrebbe essere accessibile pressoché ovunque.

AI Chat di DuckDuckGo, privacy e non solo: ecco come funziona

Per interagire con il servizio, è necessario cliccare sul bottone Start, che permette di accedere allo stesso. Il passo successivo è la scelta di un LLM tra quelli elencati, per poi confermare la scelta cliccando su Next. Dopo aver accettato i già citati termini di utilizzo è dunque possibile accedere al campo di inserimento dei prompt, dove è possibile interagire con l’IA.

Infine, per poter resettare la conversazione è possibile iniziare una nuova conversazione cliccando sull’icona a forma di fiamma, presente sul lato sinistro del campo dei prompt. Infine, cliccando su un apposito bottone, sarà anche possibile passare rapidamente da un modello IA e l’altro: qualcosa di molto utile per percepire meglio le differenze tra ogni singolo LLM senza dover cambiare pagina del browser.

Sebbene AI Chat sia un servizio gratuito, propone una quantità di richieste limitate a livello giornaliero. In futuro vi è la possibilità che DuckDuckGo fornisca più libertà d’azione in tal senso, magari integrando un piano a pagamento.

Giusto un anno fa questo motore di ricerca ha lanciato un proprio browser che, seguendo la sua filosofia, ha come focus principale la privacy dei suoi utenti.