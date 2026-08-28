DuckDuckGo lancia l'allarme: mai confidare segreti ai chatbot AI

Un chatbot appare come un interlocutore sempre disponibile, apparentemente neutrale e discreto. La conversazione con un modello linguistico, tuttavia, non equivale a una confidenza privata protetta.

Un’indagine DuckDuckGo condotta su 1.944 adulti statunitensi rivela quanto sia diffusa la tendenza a condividere con l’Intelligenza Artificiale informazioni che non vengono raccontate nemmeno a persone vicine: il 32% degli utenti AI dichiara di averlo fatto, percentuale che sale al 56% tra gli appassionati di tecnologia e al 43% tra i genitori che utilizzano questi strumenti quotidianamente.

Il dato assume maggiore rilevanza considerando il tipo di informazioni affidate: problemi di salute, difficoltà economiche, questioni familiari e pensieri che normalmente resterebbero nella sfera privata. La ricerca evidenzia inoltre che il 53% degli intervistati non sa che molte piattaforme utilizzano le conversazioni per migliorare i propri modelli e solo il 25% è consapevole che una chat può essere richiesta dalle autorità attraverso procedimenti legali.

Chatbot AI: la sensazione di parlare con qualcuno crea falsa sicurezza

La struttura conversazionale dei chatbot favorisce una confidenza molto diversa da quella tipica di un motore di ricerca tradizionale.

Una ricerca web contiene generalmente poche parole chiave, mentre una conversazione con un modello linguistico può includere una storia personale completa, dettagli sulle persone coinvolte, preferenze, paure e condizioni economiche che acquistano significato soltanto se analizzate insieme. Secondo DuckDuckGo, il 32% degli utenti AI ha raccontato a un chatbot qualcosa tenuto nascosto ad amici, genitori, colleghi o terapeuti.

Il fenomeno ha una spiegazione comportamentale: il modello risponde immediatamente, non mostra imbarazzo e mantiene conversazioni lunghe, inducendo l’utente a trattare il sistema come un interlocutore personale. Dietro la finestra della chat esistono però account, server, sistemi di conservazione, procedure di sicurezza e condizioni contrattuali che molti utenti non considerano adeguatamente prima di condividere informazioni sensibili.

Una chat non è automaticamente una comunicazione riservata e protetta

La parola privata assume significati molto diversi nel contesto digitale. Una conversazione può non essere visibile pubblicamente e allo stesso tempo essere conservata dal fornitore del servizio, soggetta a revisione per motivi di sicurezza o utilizzata per migliorare i modelli secondo impostazioni specifiche.

La ricerca DuckDuckGo ha chiesto agli intervistati quanto conoscessero sei aspetti della gestione delle conversazioni, inclusi accesso da parte dei datori di lavoro, differenze tra impostazioni di conservazione e possibilità che dipendenti umani esaminino i contenuti: il 43% non conosceva nessuno di questi elementi fondamentali. Non tutti i servizi conservano i dati nello stesso modo e non tutti utilizzano le conversazioni per l’addestramento secondo le stesse condizioni.

Le impostazioni dell’account, il tipo di prodotto e il contratto possono cambiare completamente il trattamento dei dati. OpenAI offre Temporary Chat, modalità nella quale le conversazioni non vengono utilizzate per l’addestramento. Google ha introdotto in Gemini una funzione analoga che non alimenta la cronologia né personalizza l’esperienza. Anthropic distingue tra prodotti consumer e commerciali con condizioni differenti.

La protezione più efficace consiste nel ridurre il valore dei dati condivisi, evitando di inserire password, numeri di documenti, dati bancari o informazioni identificative non necessarie. Per la privacy massima esistono modelli eseguibili localmente come Ollama o LM Studio, che evitano l’invio del testo a server remoti.