Nel mercato degli aspirapolveri, Dyson è il brand da prendere in considerazione quando si punta alla qualità. E quando capita di incrociare offerte di questo tipo, non si può fare altro che cliccare su “compralo subito”. Sì perché il Dyson Cyclone V10 Absolute (con accessori) è scontato di oltre 200 euro su eBay: costa infatti 359€ anziché 599, e la spedizione è completamente gratuita.

Ci sono due cose importanti da sapere. La prima è che completando l’acquisto in queste ore, la consegna è garantita prima di Natale. La seconda è che per ottenere il massimo sconto è necessario inserire il codice FESTE23 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da Dyson Official, quindi si può procedere all’acquisto in totale sicurezza.

Il Dyson Cyclone V10 Absolute brilla su eBay: con il doppio sconto, costa solo 359€

L’aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 di ultima generazione è uno dei modelli più popolari della gamma. È un elettrodomestico potente e versatile, progettato per pulire a fondo qualsiasi superficie in casa. È dotato di un motore digitale Dyson V10, che genera una potenza di 150 AW. Questa potenza permette all’aspirapolvere di aspirare anche lo sporco più ostinato, come peli di animali domestici, briciole e polvere.

Il V10 è dotato di tre spazzole. La prima è la Fluffy a rullo morbido, perfetta per la pulizia dei pavimenti. Questa è munita di setole in nylon e carbonio, che sono in grado di rimuovere lo sporco e i peli più difficili. Ma ci sono anche la Motorbar, ideale per la pulizia di tappeti e divani (le setole sono in morbido tessuto, che non graffiano le superfici delicate) e la mini turbospazzola, per rimuovere lo sporco in spazi ristretti.

Il Dyson V10 di ultima generazione ha un’autonomia di circa 60 minuti in modalità standard. Quanto basta per pulire una casa di medie dimensioni. L’aspirapolvere è inoltre dotato di un sistema di filtri HEPA, che elimina il 99,97% di polvere e allergeni dall’aria e garantisce un’aria più pulita e sana.

All’interno della confezione sono contenuti i seguenti accessori:

Spazzola Motorbar

Spazzola Fluffy a rullo morbido

Mini turbospazzola

Spazzola multifunzione

Bocchetta a lancia

Adattatore per angoli nascosti

Stazione di ricarica e caricatore

Il V10 Absolute è un’aspirapolvere potente e versatile, che offre una pulizia efficace e accurata. È un’ottima scelta per chi cerca un’aspirapolvere senza filo di alta qualità. Per acquistarlo a soli 359€ su eBay è necessario inserire manualmente il codice FESTE23 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.