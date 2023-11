Dyson V12 Total Clean: il top di gamma è in SUPER SCONTO

L’aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Total Clean è uno dei più apprezzati dell’intero catalogo della nota azienda. Il suo prezzo di listino non è particolarmente invitante (700 euro), ma oggi – con il doppio sconto attivo su eBay – lo si acquista a soli 454 euro, spedizione compresa. Per far “precipitare” il prezzo bisogna però inserire manualmente il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

Il Dyson V12 è un aspirapolvere senza fili e sta andando a ruba su eBay: è scontato di 245€

Il Dyson V12 Detect Slim Total Clean è un aspirapolvere senza fili di fascia alta versatile e con prestazioni potenti. È infatti dotato del motore digitale Hyperdymium che gira fino a 125.000 giri/min in grado di generare un’aspirazione potente (150AW). È un’aspirazione che rimuove anche le particelle di polvere più piccole e nascoste, come acari, batteri e allergeni.

L’aspirapolvere è inoltre dotato di un sensore piezoelettrico che rileva le particelle di polvere e regola automaticamente la potenza dell’aspirazione in base alla necessità. Questo sistema consente di ottenere una pulizia più efficiente e precisa, risparmiando energia.

Altra caratteristica interessante è lo schermo LCD, che fornisce informazioni in tempo reale sulla pulizia. Lo schermo mostra il numero di particelle di polvere catturate, la potenza dell’aspirazione e la durata residua della batteria.

Di seguito le caratteristiche principali dell’aspirapolvere top di gamma firmato Dyson:

Motore Hyperdymium da 125.000 giri al minuto

Aspirazione potente da 150AW

Sensore piezoelettrico per il rilevamento della polvere

Schermo LCD

Autonomia fino a 60 minuti con un solo ciclo di ricarica

Elegante, moderno e maneggevole, il Dyson V12 Detect Slim Total Clean oggi è un vero best buy. Con lo sconto di 245 euro, il costo d’acquisto precipita a 454€, spedizione compresa. Ricorda però di inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.