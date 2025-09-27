E-commerce e sito professionale a partire da 1 € con IONOS: scopri come

Hai mai pensato di aprire un sito web ma ti sei fermato per paura di costi alti o procedure troppo complicate? Oggi non è più un problema: con IONOS puoi avere il tuo spazio online senza spendere nulla, anche se parti da zero.
Con MyWebsite Now Starter hai diritto a 12 mesi gratuiti di sito web già pronto all’uso, comprensivo di dominio e indirizzo e-mail personalizzato. Per un anno intero non avrai spese da sostenere: solo la libertà di dare vita alle tue idee e metterle online con un aspetto professionale.
Un sito gratis per un anno intero
Il pacchetto gratuito di IONOS ti offre strumenti pensati per chi vuole iniziare senza stress:
Editor intuitivo: costruisci il tuo sito trascinando elementi, testi e immagini.
Supporto dell’intelligenza artificiale: l’AI genera testi, palette di colori e layout coerenti con il tuo brand.
Dominio incluso e una casella e-mail da 12 GB per comunicare in modo professionale.
Fino a 200 pagine personalizzabili con contenuti, foto e grafiche ottimizzate.
Non serve alcuna conoscenza tecnica: bastano pochi clic per ottenere un sito elegante, chiaro e subito online. Se invece il tuo progetto punta in alto – per esempio con un e-commerce integrato o la vendita diretta tramite social – IONOS ha soluzioni più complete. A partire da 1 € al mese per i primi 6 mesi puoi accedere a un piano più potente, ideale per dare forma concreta alla tua attività online. Perché scegliere IONOS:
È la soluzione perfetta per iniziare senza rischi.
Ti accompagna passo dopo passo grazie all’AI.
Ti permette di crescere quando sei pronto con pacchetti avanzati.
Con IONOS MyWebsite Now Starter il tuo progetto digitale prende vita in modo rapido, semplice e gratuito. Non si tratta più di un sogno: il tuo sito personale o professionale è a portata di mano.