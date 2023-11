È già Natale con NordVPN: -69% per la VPN illimitata

NordVPN lancia la sua offerta di Natale: per un periodo limitato di tempo, infatti, la VPN è disponibile in offerta al prezzo scontato di 2,99 euro al mese con la possibilità anche di optare per il piano Completo (che aggiunge il Password Manager e 1 TB in cloud) con appena 2 euro in più.

La promozione di NordVPN consente di ottenere uno sconto fino al 69% sul costo dell’abbonamento. Per ottenere tale sconto è sufficiente puntare sul piano biennale. Per accedere all’offerta è possibile raggiungere il sito ufficiale di NordVPN e scegliere il piano desiderato da attivare.

NordVPN lancia l’offerta di Natale

Con NordVPN è possibile accedere a una connessione illimitata sotto rete VPN con la protezione della crittografia e la possibilità di beneficiare dei vantaggi di una politica no log che azzera completamente il tracciamento dell’attività online dell’utente.

Il servizio, inoltre, garantisce una connessione senza limiti di banda e con la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter geolocalizzare la propria possibile con grande facilità, aggirando blocchi geografici all’accesso a siti e app.

Con l’offerta di Natale di NordVPN, quindi, il servizio è ora scontato a 2,99 euro al mese. C’è anche la possibilità di puntare sul piano Completo, che aggiunge il password manager e 1 TB in cloud. Il costo è di appena 2 euro in più al mese. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Tutte le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, e aggiungono 3 mesi extra al piano biennale, per un abbonamento di 27 mesi. Da notare, inoltre, che è disponibile anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione della promozione desiderata che consente di “provare” senza pensieri il servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.