È questa la SMART TV da 43" in 4K che cerchi: oggi costa 300€ in meno

Insieme a tante altre offerte oggi, ecco probabilmente la migliore di tutte: la smart TV di Samsung, quella QLED da 43″, è disponibile in sconto. Nessuno si aspettava che questo dispositivo potesse calare di prezzo in maniera così vistosa, arrivando addirittura a perdere il 45% del suo prezzo di listino.

Chi desidera avere in camera, in cucina o nel soggiorno una televisione che porti il cinema in casa, ha trovato il giusto compromesso. È dotata di un nuovo processore, dell’integrazione con gli assistenti vocali e soprattutto del 4K più puro.

Basta andare su Amazon o semplicemente fare riferimento ai nostri collegamenti qui in basso per acquistarla ad un prezzo di 435,99 €. Sono due gli anni di garanzia concessi dal colosso e servono al massimo due giorni per riceverla a casa.

La smart TV di Samsung QLED con nuovo processore è un piacere per gli occhi

Dopo aver visto diversi esemplari fare a gara a quale fosse il migliore, ecco che arriva la smart TV che mette tutti d’accordo: la QLED 4K da 43″ di Samsung. Dotata del nuovo processore Quantum 4K Lite, garantisce un’immagine talmente fluida che sembra quasi tridimensionale.

La tecnologia QLED riesce ad esaltare i colori alla grande e, laddove non arriva il telecomando, ci pensano gli assistenti vocali: c’è l’integrazione con Alexa e Google.

Il prezzo di oggi è una vera e propria occasione da prendere al volo, in quanto scende del 45% grazie ad Amazon. Pertanto, ecco un totale di soli 435,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione gratuita in un massimo di due giorni.