È questa la SMART TV perfetta, la TCL QLED da 50" costa 300 EURO

Le televisioni sono uno degli articoli che vengono acquistati di più nel mondo della tecnologia, soprattutto oggi che le smart TV sono così ricche di opportunità. Tra i principali colossi ad offrirle in sconto c’è Amazon, che oggi rende disponibile un’occasione vera e propria per i suoi suoi utenti: la smart TV TCL da 50″ è disponibile con il 22% in meno.

Questo modello basato sulla tecnologia QLED permette di avere prestazioni uniche e anche un gran risparmio. Il prezzo finale corrisponde a soli 349,90 € con due anni di garanzia e con la spedizione in meno di una settimana.

La TCL QLED che costa poco, questa smart TV è fantastica

Con uno schermo enorme da 50″, questa smart TV di TCL offre anche dettagli nitidi e colori super grazie alla tecnologia QLED. Arriva fino alla risoluzione in 4K e vanta la presenza di Dolby Vision e Dolby Atmos. Il sistema operativo basato su Google TV è il vero fiore all’occhiello.

Dopo averne viste veramente tante, diversi utenti riferiscono di aver trovato la loro pace definitiva con questa smart TV di TCL. Le grandi tecnologie implicate al suo interno la rendono un punto di riferimento nell’attuale panorama TV mondiale. Le dimensioni sono perfette, il design ben curato e inoltre non manca la compatibilità con gli assistenti vocali basati sull’intelligenza artificiale, vero e proprio punto di forza.

Oggi tra l’altro su Amazon c’è uno sconto molto importante: con il 22% di sconto la smart TV praticamente è esente da IVA e costa 349,90 €. Sono inclusi due anni di garanzia e c’è anche la spedizione in un massimo di una settimana.