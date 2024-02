Su eBay le offerte non finiscono mai. E non è una esagerazione, perché dopo l’iniziativa legata a San Valentino ne è arrivata un’altra ancora più incredibile. Prevede sempre l’utilizzo di un codice promozionale da digitare manualmente al momento del pagamento (PSPRFEB24) e travolge tantissime categorie di prodotti, per la gioia di tutti.

Tra gli articoli più acquistati del momento c’è ad esempio iPhone 15 Pro, proposto a meno di 980 euro spedizione inclusa. Ma particolarmente ghiotta è anche l’offerta sul kit di 400 capsule Caffè Borbone compatibili con le macchine Nespresso.

Il tuo prossimo affare ti aspetta su eBay: usa il codice e risparmia!

iPhone 15 Pro 128GB

Il top di gamma di Apple è lo smartphone più desiderato e vanta una scheda tecnica di incredibile spessore. Le performance sono al top in qualunque ambito, gaming compreso.

Black+Decker – Trapano avvitatore a percussione con doppia batteria 18V

Per professionisti e amanti del fai-da-te, il trapano avvitatore a percussione di Black+Decker è un must have.

PC desktop con Intel Core i5

Un buon computer desktop assemblato con Intel Core i5, 16GB di RAM e 1TB di archiviazione. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, con tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

360 capsule caffè Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto

Ottimo affare per gli amanti del caffè. Con il codice eBay, 360 capsule Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto costano meno di 68 euro.

Mini drone DJI Mini 2 SE

Piccolo, leggero e pieghevole, il drone compatto di DJI è tra i più acquistati della sua categoria e ti permette di fare riprese aree davvero incredibili.

400 Capsule Caffè Borbone Respresso Blu

Le 400 capsule Borbone Respresso Blu sono compatibili anche con le macchine da caffè Nespresso.

Kit per la potatura

Questo kit per la potatura include una mini motosega e la forbice cesoia a batteria con asta telescopica. Adatta sia per professionisti che per il fai-da-te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.