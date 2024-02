eBay in TILT: OFFERTA SHOCK sullo Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone di fascia media che però ha pochissimo da invidiare a dispositivi più illustri e costosi. Il display è un AMOLED FHD+ da 6,67″ con refresh rate di 120Hz, e poi ci sono 6GB di RAM e una tripla fotocamera sul retro.

Questo gioiello tech del colosso cinese costa solo 231 euro, spedizione compresa. Ricorda però di inserire manualmente il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

Il dispositivo è venduto da newcartridge, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 6.000 recensioni.

Lo smartphone di Xiaomi ha un fantastico display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che lo rende fluido e piacevole da guardare. Supporta poi la tecnologia Dolby Vision ed è protetto dal Corning Gorilla Glass 5.

La fotocamera posteriore dello smartphone Android è composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è invece da 16 MP e scatta foto nitide e dettagliate.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro è dotato del processore MediaTek Dimensity 1080, un SoC octa-core con processo di produzione a 6 nm e una frequenza di clock massima di 2,6 GHz.

È un chip che offre prestazioni fluide e stabili per tutte le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di app social e la riproduzione di video, e se la cava benissimo anche con app per l’editing di foto e video e per il gaming. Si aggiungono poi i 6GB di RAM e i 128GB di archiviazione, utili per gestire al meglio il sistema operativo Android.

Il dispositivo ha una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla tecnologia Turbo Ricarica da 67W), che offre una durata di batteria di tutto il giorno. Con un uso moderato, si può ottenere facilmente due giorni di autonomia da una singola carica. In termini di connettività, infine, è dotato di Bluetooth, 5G, USB-C, Wi-Fi, NFC e GPS.

Prima di completare l’acquisto, ricorda di digitare il codice SANVALENTINO così da ottenere uno sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.