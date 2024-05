Ecco perché Apple non ha ancora lanciato un Mac touchscreen

Senza alcuna sorpresa, il grande protagonista dell’ultimo evento Apple si è rivelato l’iPad Pro con processore M4 e display con tecnologia OLED Tandem. Nelle recensioni ora disponibili online il processore e il pannello vengono presentati come grandi punti di forza, ma c’è anche chi sottolinea come iPadOS rappresenti (ancora una volta) un enorme limite. E a questo punto ci si torna a chiedere perché Apple non abbia ancora presentato un Mac con display touch.

Ebbene, nel corso di una intervista rilasciata a Joanna Stern del The Wall Street Journal, Tom Borger (marketing executive dell’azienda di Cupertino) ha cercato di fare chiarezza su questa situazione. Innanzitutto ritiene che Mac e iPad non siano dispositivi in competizione tra loro. Anzi, secondo Borger sarebbero complementari. «L’iPad è sempre stato un dispositivo touch-first, mentre il Mac è per la “manipolazione indiretta”, ovvero per l’utilizzo con mouse/trackpad e tastiera», spiega.

Questo dunque cosa vuol dire? Che nel futuro di Apple non c’è assolutamente spazio per un Mac con display touch? In realtà, per chiunque abbia un dispositivo di questo tipo nella propria lista dei desideri, c’è speranza. «Ha affermato che molti clienti possiedono entrambi i dispositivi e pensano all’iPad come ad un modo per “estendere” il lavoro su un Mac», scrive la giornalista. Poi l’inaspettata apertura a soluzioni diverse da quelle attuali: «Oh, non posso dire che non cambieremo mai idea».

Nel 2025 il primo Mac touchscreen?

Il dirigente Apple non si è esposto più di tanto (e sarebbe stato sorprendente il contrario), ma secondo Mark Gurman di Bloomberg il colosso di Cupertino starebbe attivamente lavorando ai Mac touchscreen. In base alle fonti del giornalista della testata statunitense, un MacBook Pro con display touch debutterà nel 2025.

Il nuovo laptop, però, non presenterà un design rivoluzionario, nel senso che continuerà ad essere munito di una tastiera e di un trackpad. La novità sarà tutta nel display, con il quale si potrà interagire con le dita, proprio come su iPhone e iPad.

Immagine di copertina via Apple Explained / YouTube