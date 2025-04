Ecco perché dovreste scaricare Microsoft Edge 134

Microsoft Edge si evolve ancora una volta con il rilascio della versione Edge 134, un aggiornamento che promette significativi miglioramenti in termini di velocità e reattività. Con un incremento delle prestazioni del 9%, un avvio più rapido del 2% e una navigazione accelerata dell’1,3%, il nuovo browser di casa Microsoft punta a ridefinire l’esperienza utente. Questi numeri, derivati dai test condotti utilizzando il benchmark Speedometer 3.0, rappresentano un salto in avanti rispetto alla precedente versione 133.

Edge 134 è più veloce

Disponibile nel canale stabile da circa un mese, Edge 134 ha mostrato risultati notevoli durante le valutazioni effettuate su un computer con Windows 11 e processore Intel Core i5 di 13ª generazione. Gli incrementi di velocità registrati oscillano tra il 3% e il 9%, a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo miglioramento si inserisce in un percorso di continua ottimizzazione, già evidente due mesi fa con l’adozione di WebUI 2.0, una tecnologia che ha sostituito React per migliorare la reattività complessiva del browser.

Microsoft ha dichiarato che ogni nuova versione di Edge viene progettata per ridurre i tempi di attesa e offrire una navigazione più fluida e piacevole. Tra le funzionalità che contribuiscono a questa ottimizzazione figurano le schede dormienti e l’avvio rapido, che aiutano a risparmiare risorse e migliorare la gestione della memoria. Tuttavia, l’azienda sottolinea che i risultati possono variare in base all’hardware utilizzato e alle applicazioni in esecuzione sul dispositivo.

Gran parte del merito per questi progressi va attribuito al lavoro di ottimizzazione del codice, effettuato sia sul browser Edge che sul motore Chromium su cui si basa. Secondo i dati di telemetria raccolti, la reattività delle pagine web è migliorata del 5-7% rispetto alla versione precedente.

Edge 134: le altre novità

Oltre ai miglioramenti in termini di velocità, Edge 134 introduce alcune novità significative. Tra queste, la rimozione dell’opzione “Aggiungi account” per gli utenti Entra ID, la deprecazione di Microsoft Search in Bing e una gestione più fluida dei link in Teams su macOS.

Inoltre, è stata implementata una nuova politica di sicurezza per proteggere gli utenti da attacchi scareware, una minaccia informatica che cerca di indurre panico per spingere all’acquisto di software inutili o dannosi. Anche l’interfaccia delle impostazioni ha ricevuto aggiornamenti per migliorare l’usabilità e l’accessibilità.