Un innovativo browser potenziato da Intelligenza Artificiale, compatibile con diverse piattaforme e dotato di funzionalità rivoluzionarie come la prova virtuale degli abiti: questa è la proposta di Perplexity con il suo Comet. Dopo il debutto su Mac con chip Apple Silicon, l’azienda ha finalmente pubblicato una versione per Windows, aprendo le porte a un pubblico ancora più ampio.

Il CEO Aravind Srinivas ha annunciato su X l’invio dei primi inviti ai tester della versione del sistema operativo Microsoft, sorprendendo anche la community anticipando un possibile rilascio anticipato della versione Android rispetto ai piani originali.

Tra le funzionalità più distintive di Comet spiccano strumenti pratici che semplificano la vita quotidiana degli utenti. Tra questi, l’assistenza per gli acquisti online con verifica automatica degli sconti, la gestione delle email non risposte e la funzione “Try on”. Quest’ultima consente agli utenti di caricare una propria fotografia e visualizzare come apparirebbero indossando determinati capi d’abbigliamento, un’innovazione che promette di rivoluzionare il settore dello shopping online.

Shopping online e non solo: le enormi potenzialità di Comet Browser

Nonostante l’entusiasmo attorno al progetto, il percorso verso il lancio pubblico non è privo di ostacoli. Recentemente, Srinivas è stato al centro di polemiche per dichiarazioni relative alla raccolta dati attraverso il browser. Tuttavia, l’azienda ha chiarito che gli utenti avranno la possibilità di disattivare la personalizzazione degli annunci, un aspetto cruciale per costruire fiducia tra il pubblico.

Il mercato dei browser AI si sta rapidamente popolando di soluzioni innovative, creando una competizione sempre più accesa. Alternative come Opera Neon, con la sua tecnologia “fully agentic”, e progetti di giganti come Google e OpenAI, che stanno sviluppando il browser Operator, stanno innescando una corsa all’innovazione che promette di trasformare radicalmente la navigazione web.

Per gli utenti interessati, è già possibile iscriversi alla lista d’attesa del Comet. Con lo sviluppo che procede a ritmi accelerati, il 2024 potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’adozione di massa dei browser AI.