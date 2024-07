Uno dei prodotti più apprezzati tra quelli proposti dall’azienda di Cupertino è Apple Watch, che per i più piccoli della famiglia potrebbe rappresentare la migliore alternativa all’iPhone. Lo smartwatch offre infatti alcune delle principali funzionalità di sicurezza e comunicazione di uno smartphone, ma le insidie che porta con sé (un uso smodato ed errato dei social network e l’esposizione a determinati contenuti, ad esempio) è decisamente inferiore.

Apple Watch: i vantaggi per i bambini

Di questa opinione è ovviamente Apple, che in queste ore ha inaugurato una nuova sezione sul suo sito web. Si tratta di una sorta di hub di riferimento con tutti i vantaggi che Apple Watch può garantire per i bambini.

Con l’ormai tradizionale interfaccia a blocchi, il sito web spiega nel modo più chiaro possibile quali sono i benefici del regalare un Apple Watch ai propri figli. Eccone alcuni:

Possibilità di contattarli tramite messaggi o chiamate grazie alla connettività LTE

Tracciamento della loro posizione tramite l’app Dov’è

Gestione dei loro profili direttamente dal proprio iPhone

Riduzione delle notifiche con Schooltime

Robustezza e resistenza del dispositivo

Supporto delle funzioni di emergenza

Accesso ad Apple Cash in modo da poter utilizzare Apple Pay ovunque sia accettato

Accesso ad Apple Music

Divertimento con le possibilità di personalizzazione dei quadranti

Numerose applicazioni compatibili per l’apprendimento (anche in modo divertente)

Come creare un ID Apple per bambini (meno di 13 anni)

Dopo averlo acquistato, bisogna configurare un ID Apple adatto (gli utenti con meno di 13 anni non possono crearlo da soli).

Per farlo, basta recarsi in Impostazioni > Famiglia > Aggiungi membro (pulsante in alto a destra) > Crea account per bambini > Continua. Ora non bisogna fare altro che aggiungere nome e data di nascita del bambino o della bambina e seguire le impostazioni mostrate per completare la configurazione dell’account.