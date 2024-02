Ecco qual è l'altro smartphone che avrà lo Snapdragon 8 Gen 4 e sfiderà il Galaxy S25

Non è ancora passato un mese dalla presentazione dei nuovi Galaxy S24 che già si parla di ciò che verrà. Le indiscrezioni tirano già in ballo il prossimo Galaxy S25 e ciò che lo comporrà, per cui anche lo Snapdragon 8 Gen 4 che Qualcomm ha evidentemente già in cantiere.

Chi attende notizie in merito alle specifiche tecniche dei futuri top di gamma di Samsung però non è nel posto giusto. Oggi la discussione riguarda chi riuscirà a contendere lo scettro ai prossimi Galaxy S25 montando lo stesso processore. Nei giorni scorsi si è parlato proprio dello Snapdragon 8 Gen 8 con il nome in codice “Tongzi“, mentre ora si parla di un’altra azienda che certamente lo adotterà come cuore pulsante dei propri smartphone che verranno.

I Galaxy S25 avranno un rivale con lo stesso processore: chi altro avrà lo Snapdragon 8 Gen 4?

L’ultimo chipset che Qualcomm ha pensato ed ufficializzato, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3, alimenta al momento il Galaxy S23 Ultra, il OnePlus 12 e diversi altri flagship del mondo Android. Parliamo senza ombra di dubbio di uno dei migliori processori che ci saranno nel 2024 e ovviamente ci si aspetta che il suo successore continui sulla stessa lunghezza d’onda.

Recentemente, sono spuntate sul web alcune notizie riguardanti i primi risultati di un’unità campione del chipset Snapdragon 8 Gen 4. Stando ai benchmark forniti da Geekbench 6, è venuto fuori un punteggio di 2845 in single-core e un impressionante 10628 in multi-core. Questi questi risultati superano nettamente quanto totalizzato dagli attuali chipset top di gamma, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3 e l’A17 Pro in forza agli iPhone 15 Pro e Pro Max.

Assodato che il Galaxy S25 Ultra con tutta probabilità monterà questo nuovo processore, è venuto fuori anche il nome di un rivale: lo Xiaomi 15 Pro. Anche in questo caso siamo molto lontani dal lancio ufficiale, anche perché la gamma Xiaomi 14 ancora non è stata lanciata a livello globale. Seguiranno comunque altre informazioni in merito ai dettagli tecnici e alle tempistiche.