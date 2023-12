Echo Buds 2ª Gen: FOLLIA Amazon, -57% immediato!

Altro che Black Friday e Cyber Monday, l’affare si fa oggi! Gli Echo Buds di 2ª generazione sono auricolari Bluetooth impermeabili con cancellazione attiva del rumore. Ah, non ci si può certo dimenticare del pieno supporto di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon.

Oggi gli auricolari sono sulla bocca di tutti perché sono scontati addirittura del 57%. Questo significa che costano solo 59,99€ (anziché 140€), spedizione inclusa.

Gli auricolari Bluetooth Echo Buds di seconda generazione sono al minimo storico grazie allo sconto del 57%

Gli Echo Buds di seconda generazione sono auricolari Bluetooth con supporto all’audio dinamico e alla cancellazione attiva del rumore (ANC). La qualità dei driver garantisce un audio nitido e bilanciato, il design in-ear che aderisce perfettamente all’orecchio e la cancellazione attiva del rumore eliminano invece rumori di sottofondo.

A proposito del design, i Buds firmati Amazon sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, quindi puoi indossarli anche in palestra e in sessioni d’allenamento all’aperto. Anche quelle più intense.

Essendo a marchio Amazon, non poteva di certo mancare il pieno supporto di Alexa. Puoi infatti ascoltare musica in streaming, podcast e audiolibri Audible con un semplice comando vocale. In alternativa, puoi chiedere “aiuto” ad altri assistenti vocali, ovvero Siri (iOS) e Google Assistant (Android).

Concludo questa breve presentazione segnalandoti una caratteristica che dovrebbe interessare tutti coloro che sono alla ricerca di auricolari wireless: la batteria. Garantiscono 5 ore di riproduzione musicale con un solo ciclo di ricarica, e se consideri anche l’energia messa a disposizione dalla custodia, le ore diventano addirittura 15.

