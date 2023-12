Echo Dot 2022 con Alexa e Ring Intercom a prezzo ridicolo su Amazon

Su Amazon è arrivato un bundle davvero interessante, che con due dispositivi consentirà di automatizzare la vostra casa. Alexa interverrà con la sua voce mediante l’Echo Dot e voi potrete intervenire con la vostra anche a distanza quando qualcuno vi suonerà al citofono grazie al Ring Intercom.

Entrambi i prodotti oggi arrivano per 54,99 € grazie al 21% di sconto applicato dal famoso sito e-commerce.

Ring Intercom ed Echo Dot di 5a generazione, che accoppiata!

Siccome quasi tutti ormai sanno molto bene cosa significa avere un prodotto come l’Echo Dot in casa, bisogna parlare invece del Ring Intercom. Questo dispositivo non è altro che un’aggiunta per il proprio citofono, a patto che si trovi nella lista di quelli compatibili. Per esperienza diciamo che quasi tutti lo sono, per cui provare potrebbe essere la scelta giusta.

Con il collegamento di questo dispositivo si potrà comunicare con chi si ritroverà fuori dal portone di casa dopo aver bussato e magari aprendo la porta direttamente dall’app Ring. Gli utenti possono ricevere dunque delle notifiche in tempo reale, proprio quando qualcuno suona il citofono e utilizza la funzione di apertura a distanza per consentire l’accesso agli ospiti.

Ovviamente tutto funziona tramite il principio di comunicazione bidirezionale, grazie alla quale si potrà ascoltare ciò che dice l’utente di fronte al citofono di casa propria, il quale potrà ovviamente anche ascoltare le parole del proprietario di casa che in quel momento non è presso la sua abitazione.

Grazie alla funzione “Chiave Ospite” con verifica automatica degli ospiti, è possibile far entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti. L’istallazione sarà molto semplice grazie alla pratica guida compresa, ma nel momento in cui dovesse esserci qualche problema, sarà Amazon a fornirvi assistenza.

L’accoppiata con Echo Dot e Ring Intercom arriva oggi con uno sconto del 21% per un prezzo totale di 54,99 €.

