Lo smart speaker attualmente più venduto su Amazon e l’Echo Dot di 5ª generazione (2022). L’altoparlante offre un suono ancora più ricco e può essere utilizzato con Alexa per gestire i prodotti smart installati in casa (o in ufficio) usando semplici comandi vocali.

Echo Dot di 5ª generazione spopola su Amazon: è lo smart speaker più acquistato in questo momento

A detta di Amazon, quello di quinta generazione (2022) è l’Echo Dot con il miglior audio di sempre. E chi siamo noi per contraddire l’azienda statunitense? Il device smart assicura un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti modelli, con voci più nitide, bassi più profondi e suono più ricco in generale.

L’altoparlante smart è ovviamente compatibile con i principali servizi streaming musicali, tra cui Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. E puoi avviare la riproduzione di un determinato brano anche tramite i comandi vocali, chiedendo aiuto ad Alexa.

L’assistente virtuale, ovviamente, serve anche ad altro. Lo puoi chiamare in causa per le ultime notizie, le previsioni meteo, farti raccontare una barzelletta o per controllare con la tua voce gli altri dispositivi smart che hai in casa.

Rendi la tua vita quotidiana ancora più semplice. Alexa può aiutarti ogni giorno: ascolta le ultime notizie, le previsioni del tempo, imposta timer e promemoria con la voce, trova le risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti.

Lo smart speaker sta attualmente spopolando su Amazon, ma nonostante questo, la consegna è garantita per il 31 dicembre (se lo si acquista nel giro delle prossime 2 ore circa). Per approfittare della spedizione gratuita, poi, bisogna avere un account Prime attivo.

