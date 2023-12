Echo Dot di 5a generazione, che bomba su Amazon: -62% oggi

Se per Natale avevate intenzione di regalare un Echo Dot ai vostri cari, ecco quello di 5a generazione in sconto su Amazon.

Il prodotto, lanciato nel 2022, consente oggi di essere acquistato per 24,99 € grazie al 62% di sconto sulla celebre piattaforma e-commerce.

L’Echo Dot nuovo costa meno, eccolo a soli 24,99 €

Siamo oggi al cospetto del dispositivo Echo Dot con il migliore audio di sempre. L’azienda ha lavorato tanto per per permettere agli utenti di godersi un’esperienza audio molto migliorata rispetto ai precedenti Dot con a bordo Alexa.

Le voci sono molto più nitide, i bassi più profondi e inoltre in ogni stanza si avrà un suono sostanzialmente più ricco. Ascoltare musica, podcast, audiolibri e tutto ciò che riguarda le solite piattaforme come Spotify, Deezer, Amazon Music e altri servizi, sarà davvero agevole e soddisfacente.

Per qualsiasi problema, potrete fare riferimento al celebre assistente vocale Alexa, pronto a rispondere ad ogni vostra richiesta. Potrete impostare dei promemoria, riprodurre la vostra musica, sapere le condizioni del meteo o magari le notizie del giorno. Se inoltre avrete voglia di ascoltare una barzelletta, sarà proprio Alexa a raccontarvela.

In questo modo anche gli utenti che non hanno mai avuto esperienze del genere potranno capire cosa significa avere a che fare con una smart home. Al nuovo Echo Dot di 5a generazione, così come ai vecchi, possono essere collegati tanti altri dispositivi come lampadine, prese smart e molto altro ancora.

Oggi il grande sconto che arriva su Amazon per questo Echo Dot di 5a generazione è davvero straordinario. Tutti potranno infatti acquistarlo per 24,99 € grazie al 62% in meno rispetto al solito. Gli anni di garanzia saranno come sempre due e la spedizione sarà rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.