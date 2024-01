L’Echo Pop di Amazon è uno smart speaker compatto, con un audio potente ma ben bilanciato e un design così gradevole che può essere posizionato ovunque in casa. Infatti si sposa alla perfezione con praticamente tutti i tipi di arredamento, non essendo caratterizzato da particolari fronzoli che alla lunga potrebbero annoiare.

Ah, e come dimenticare il prezzo? Il dispositivo intelligente che può contare anche sui super poteri di Alexa (e non potrebbe essere altrimenti) oggi costa solo 32,99€ grazie allo sconto immediato del 40%. E i costi di spedizione sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Quasi a metà prezzo lo smart speaker di Amazon che ha conquistato gli utenti: Echo Pop oggi deve essere tuo

Presentato a maggio del 2023, Echo Pop di Amazon vanta un design semisferico e nuove finiture colorate. A tal proposito, promo odierna è sulla colorazione Verde Petrolio, una delle più belle e di maggior successo tra gli utenti.

Lo smart speaker a diffusione anteriore può essere utilizzato con tantissimi dispositivi smart installati in casa o in ufficio, con tutte le comodità dei comandi vocali (tramite Alexa). È un altoparlante compatto che, nonostante le dimensioni contenute, garantisce un suono pieno, di qualità. A detta di Amazon, è l’ideale per camere da letto, piccoli appartamenti e spazi piccoli della casa, e noi ci fidiamo

Design e sistema audio a parte, la vera punta di diamante è – come al solito – Alexa. Con i comandi vocali si possono controllare altri accessori smart sparsi per casa, ma si possono avanzare anche altre richieste. Alexa può infatti fornire informazioni sul meteo locale, fare una sorta di rassegna stampa per aggiornare l’utente sulle ultime notizie, raccontare barzellette e riprodurre musica da Amazon Music e altre piattaforme di streaming.

Infine, sono da segnalare i pulsanti fisici per controllare il volume e, soprattutto, attivare/disattivare il microfono. La privacy è sempre al primo posto.

