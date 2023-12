Echo Pop con lampadina smart a prezzo folle, costano 24 € su Amazon

Rendere la vostra casa quanto più smart possibile è diventato agevole con l’arrivo dei dispositivi Echo ormai diversi anni fa. Questi prodotti sono fondamentali per poter interagire con il proprio ambiente domestico e con tutto ciò che volete collegarvi. Non sarà infatti un problema accendere le luci, avviare la musica e molto altro ancora, soprattutto se acquistate un piccolo Echo Pop.

Quello che ad oggi risulta il più accessibile dei dispositivi con a bordo Alexa, è in grado di fare veramente tutto. Le sue qualità sono indiscusse e ne fanno infatti uno dei prodotti più venduti su Amazon nell’ultimo anno. Oggi peraltro c’è una grande offerta che vede il Pop arrivare in sconto con al seguito una lampadina LED smart di Sengled.

Basterà spendere solo 24,99 € per avere in casa tutti e due i prodotti, beneficiando così del 24% di sconto direttamente su Amazon. Effettuando l’ordine in questo momento, avrete il bundle a casa già entro domani.

Echo Pop e lampadina, l’accoppiata perfetta

Per quanto concerne l’Echo Pop, si tratta di un piccolo dispositivo che potete collegare ovunque, purché possa connettersi al Wi-Fi. Una volta fatto ciò, basterà chiamare Alexa e chiedergli qualsiasi cosa, come riprodurre la vostra musica preferita, le condizioni del meteo, di impostare un promemoria, un timer o di leggervi le ultime notizie e molto altro ancora.

Ovviamente potrete chiedergli anche di accendere e spegnere le luci e sarà in questo caso che la lampadina LED in omaggio potrà tornarvi utile.

In conclusione, potrebbe essere questo lo starter pack per cominciare ad utilizzare prodotti smart semplicemente con la vostra voce. Avere Alexa in casa è una grande comodità e ve ne renderete conto strada facendo. Grazie allo sconto del 24%, oggi entrambi i prodotti potranno arrivare a casa vostra per soli 24,99 € con spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.