Echo Pop con lampadina smart LED a 24 EURO su Amazon, incredibile!

Prodotti che siano in grado di automatizzare alcuni processi sono fondamentali all’interno di ogni casa al giorno d’oggi. Il concetto di smart home infatti è un po’ il desiderio di tutti, soprattutto di coloro che amano la tecnologia. Al momento non si parla altro che dei vari prodotti Echo e in offerta, per la felicità del pubblico, oggi ce n’è uno che porta con sé un gran regalo.

Si tratta dell’Echo Pop, il più piccolo dei dispositivi della gamma. Con questo arriva anche una lampadina smart LED, ovviamente utilizzabile con Alexa. Gli utenti potranno quindi acquistare questa grande accoppiata grazie all’offerta a tempo messa a disposizione da Amazon.

Il colosso e-commerce rende tutto disponibile con un ottimo sconto, più precisamente il 24% in meno rispetto al solito. Il prezzo finale sarà di 24,99 € con consegna prevista entro la prossima settimana e con due anni di garanzia.

L’Echo Pop è in sconto con una lampadina, ecco le caratteristiche

Echo Pop permette di svolgere tutte le funzionalità utilizzando Alexa. Potrete chiedergli di far partire la vostra playlist preferita, di conoscere le informazioni sul meteo, di attivare un promemoria, un timer o magari di svegliarvi la mattina.

Ovviamente con la lampadina al seguito, potrete anche chiedergli di accendere le luci, di spegnerle o di cambiare colore.

Probabilmente con una scelta del genere anche i più restii potrebbero cominciare a farsi un’idea del concetto di smart home. Alexa può entrare in casa di tutti con pochi euro come potete vedere e questa volta anche con una lampadina a prezzo stracciato. Avere il tutto oggi comporta una spesa di 24,99 € grazie al 24% di sconto. Tutto sarà a casa vostra entro la settimana prossima.

