Echo Pop con un regalo: Alexa e una Smart Plug a poco più di 20 €

Gli accessori di Amazon sono probabilmente i più interessanti degli ultimi anni e a confermarlo ci pensa il boom di vendite che li ha riguardati. Gli Echo sono dei dispositivi davvero ottimi per dare a chiunque la possibilità di rapportarsi al concetto di smart home senza spendere troppo.

Ce ne sono di ogni genere, da quelli più costosi a quelli che veramente tutti possono permettersi. Oggi ad esempio è il momento di una grande opportunità, ovvero quella di portare a casa uno smart speaker Echo Pop con al seguito una presa Meros Smart. Quest’ultima, di tipo smart, consente la connessione al Wi-Fi e quindi di essere comandata a distanza, accendendo e spegnendo tutto ciò che gli viene collegato.

In bundle, questi due prodotti oggi costano davvero pochissimo. Basta infatti spendere 24,99 € per portarli entrambi a casa con uno sconto totale del 31%. Ricordiamo che la spedizione sarà veloce, addirittura entro il 7 dicembre.

La voce di Alexa a casa tua con Echo Pop, le specifiche

Utilizzare l’Echo Pop è davvero semplice: basta collegarlo innanzitutto al Wi-Fi mediante l’applicazione ufficiale e cominciare a parlare con Alexa. Potrete impartirgli dei comandi, chiedendo di riprodurre le vostre playlist musicali o magari di conoscere le condizioni del meteo.

Il potente altoparlante vi darà grandi soddisfazioni. La presa Meros Smart dovrà semplicemente essere attaccata al muro come una normale doppia spina: la differenza sarà che potrete comandarla dal vostro smartphone e tramite l’Echo Pop, dicendo ad esempio: “Alexa spegni presa smart“. In questo modo tutto ciò che sarà collegato alla presa non sarà più alimentato.

Il prezzo che oggi Amazon offre per questa doppietta è di soli 24,99 € grazie al 31% di sconto. La spedizione potrebbe arrivare già domani.

