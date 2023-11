Echo Pop scontato del 69% su Amazon: il vero affare del giorno!

Ancora in super offerta lo smart speaker più economico di Amazon. L’Echo Pop – compatto ma dal suono potente e ben bilanciato – è scontato del 69% sullo store digitale del gigante di Seattle, quindi può essere acquistato a soli 17€, spedizione compresa.

Al 69% l’altoparlante Bluetooth di Amazon: Echo Pop con Alexa costa solo 17€

Presentato a maggio di quest’anno, Echo Pop di Amazon vanta un design semisferico e – cosa che non guasta di certo – nuove finiture colorate, ovvero Lavanda e Verde Petrolio (che si aggiungono a Antracite e Bianco Ghiaccio). La super promo di oggi riguarda però solo la versione Antracite, quella che sta bene in qualsiasi arredamento.

Il prezzo dello smart speaker a diffusione anteriore è oggi inferiore ai 20€ e può essere utilizzato con tantissimi dispositivi smart installati in casa o in ufficio. È un altoparlante compatto che, nonostante le dimensioni contenute, garantisce un suono pieno, di qualità. A detta di Amazon, è l’ideale per camere da letto, piccoli appartamenti e spazi piccoli della casa, e noi ci fidiamo

Design e comparto audio a parte, la vera punta di diamante è Alexa. Con i comandi vocali puoi controllare altri accessori smart sparsi per casa, e puoi anche chiedere di ascoltare le ultime notizie, le previsioni meteo e ascoltare quel brano che tanto ti piace. Insomma, la solita, strepitosa Alexa.

Come indicato nell’inserzione, l’offerta resterà attiva fino alle 23:59 del 30 novembre. Attenzione però alle unità disponibili: considerato il prezzo più che conveniente, potrebbero terminare nel giro di pochissime ore.

