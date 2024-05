Echo Pop, lo speaker con Alexa è più SCONTATO CHE MAI (-45%)

Del listino Amazon, è già lo smart speaker più economico, oggi però il colosso di Seattle vuole fare le cose davvero in grande. Con lo sconto immediato del 45%, Echo Pop costa solo 29,99 euro, spedizione compresa. Un prezzo stracciato per un altoparlante versatile e utile anche per gestire gli altri accessori smart installati in casa con semplici comandi vocali.

Echo Pop oggi costa davvero pochissimo: risparmia il 45% su Amazon

Echo Pop si presenta con una forma sferica, disponibile in diverse colorazioni vivaci e accattivanti (oggi tutte scontate del 45%), che lo rendono un oggetto d’arredo ideale per qualsiasi ambiente, dalla cucina al soggiorno alla camera da letto. Il rivestimento in tessuto è realizzato con materiali riciclati, in linea con l’impegno di Amazon per la sostenibilità.

Nonostante le dimensioni contenute, l’altoparlante di Amazon offre un suono sorprendentemente ricco e coinvolgente, grazie al suo altoparlante a diffusione anteriore. Potrai goderti la tua musica preferita con bassi profondi e alti cristallini, che riempiono la stanza di un’atmosfera sonora immersiva.

Con Alexa integrato, Echo Pop diventa un vero e proprio assistente personale sempre pronto ad aiutarti. Potrai chiedere di riprodurre musica, podcast o audiolibri, impostare sveglie e timer, gestire la domotica intelligente, controllare le previsioni del tempo, e tantissime altre cose.

Oltre alle sue funzioni base, il dispositivo offre diverse funzionalità interessanti:

Chiamate Drop In: puoi effettuare chiamate vocali e video con altri dispositivi Echo o con l’app Alexa, per rimanere in contatto con amici e familiari.

puoi effettuare chiamate vocali e video con altri dispositivi Echo o con l’app Alexa, per rimanere in contatto con amici e familiari. Multi-room: abbina più Echo Pop per creare un sistema audio multi-stanza e diffondere la musica in tutta la casa.

abbina più Echo Pop per creare un sistema audio multi-stanza e diffondere la musica in tutta la casa. Funzione sveglia: lo speaker può fungere da sveglia intelligente, con la possibilità di personalizzare il suono e impostare routine mattutine personalizzate.

lo speaker può fungere da sveglia intelligente, con la possibilità di personalizzare il suono e impostare routine mattutine personalizzate. Connettività Bluetooth: oltre alla connessione Wi-Fi, l’altoparlante dispone anche di connettività Bluetooth, per poter riprodurre musica direttamente dal tuo smartphone o tablet.