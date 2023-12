Echo Show 5 2023 al 46%, un prezzo così basso non si era mai visto

Il rapporto delle persone con gli accessori utili per rendere la propria casa intelligente, sta crescendo anno dopo anno. A rivestire un ruolo fondamentale sotto questo aspetto ci pensa soprattutto Amazon, con i suoi dispositivi della gamma Echo.

Il colosso, con la grande offerta che riguarda il dispositivo Show 5 di 3a generazione, sta facendo faville in queste ore. Parliamo di un prodotto che costa poco e che offre, oltre all’apporto del celebre assistente vocale Alexa, anche uno schermo da 5″ di ampiezza touchscreen.

Il suo prezzo in sconto del 46% oggi arriva a toccare i 59 € con due anni di garanzia compresi e con la spedizione rapida.

Amazon offre l’Echo Show 5 di 3a generazione in sconto, la specifiche

Oltre ad offrire uno schermo da 5″, questo Echo Show 5 di 3a generazione mostra diversi cambiamenti rispetto alla variante precedente. Innanzitutto l’audio è migliorato offrendo voci più nitide e bassi più profondi. C’è un microfono aggiuntivo che migliora la reattività di Alexa e soprattutto c’è un nuovo processore più veloce.

Potrete avere anche il nuovo design con il pannello frontale che è stato reso completamente piatto. Inoltre lo schermo è stato migliorato per offrire una migliore visione durante le ore notturne.

La volontà di avere a che fare con un dispositivo fortemente migliorato rispetto alle varianti precedenti è tanta da parte degli utenti di Amazon. Sono in molti quelli che hanno dimostrato la loro grande curiosità in merito, e proprio per questo gli acquisti stanno fioccando in questi giorni. L’Echo Show 5 di 3a generazione riesce a garantire agli utenti molte opportunità ed è per questo che acquistarlo col 46% di sconto non può che essere un gran vantaggio.

Oggi il prezzo scende quindi di 50 € ed è per tale motivazione che non dovete lasciarvelo scappare: costerà solo 59 € con due anni di garanzia. Sarà a casa vostra entro la fine del 2023 con spedizione veloce.

