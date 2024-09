Edge combatte le estensioni che rallentano il browser

Capita spesso di dare la colpa di prestazioni non soddisfacenti al browser Web in uso, quando in realtà il problema spesso deriva da estensioni lente. Si tratta di componenti aggiuntivi che non sono sviluppati in modo corretto e che occupano inutilmente le risorse di sistema, causando problemi sul funzionamento del browser nel suo complesso. Microsoft ha deciso per il “giro di vite” sulle estensioni lente e ha annunciato una nuova funzionalità integrata in Edge: Extension performance detector.

La nuova caratteristica del browser Microsoft si occupa di avvisare l’utente quando le estensioni del browser causano problemi di prestazioni sulle pagine Web in corso di visita.

Se si fossero installate delle estensioni che influiscono negativamente sulle prestazioni di Edge, il browser d’ora in avanti mostrerà degli avvisi nella barra degli strumenti. Il messaggio che appare è simile a quello riportato in figura.

Come funziona il rilevatore delle prestazioni per le estensioni di Microsoft Edge

Grazie all’aggiunta dell’Extension performance detector, Edge è in grado di rilevare l’eventuale impatto negativo delle estensioni installate sulla velocità di caricamento della pagina. Il browser predefinito di Windows 10 e Windows 11 incoraggia gli utenti a disattivare le estensioni che causano problemi di performance.

Il “rilevatore delle prestazioni” è distribuito per tutti gli utenti a partire da Edge Canary 130, ma è possibile attivarlo fin da ora agendo sulle impostazioni avanzate (flag) del browser Microsoft.

Per procedere, basta digitare edge://flags/#edge-performance-extension-detection nella barra degli indirizzi quindi scegliere Enabled e infine Riavvia in basso.

Dopo il riavvio, la funzionalità aiuta a rilevare le estensioni di Edge che rallentano la navigazione. Va comunque tenuto presente che gli avvisi verranno mostrati solo se Edge rileva un problema persistente di prestazioni causato dalle estensioni.