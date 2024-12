Edge: funzioni di sicurezza hanno bloccato 1,4 miliardi di attacchi nel 2024

Sebbene nel mercato dei browser Chrome resti leader incontrastato, i competitor si stanno muovendo in modo apprezzabile per colpare il gap. Tra di essi, risulta apprezzabile lo sforzo di Microsoft Edge che, negli ultimi mesi, si è dimostrato uno strumento molto affidabile per chi naviga online.

A testimonianza di ciò vi è un post sul blog ufficiale di Edge, che spiega come il browser di Microsoft nel 2024 si sia distinto nel settore per aver protetto in modo alquanto efficace i propri utenti. Nello specifico, il browser ha bloccato oltre 1.4 miliardi di attacchi e 1.8 trilioni di tracker nell’anno che sta volgendo al termine, garantendo un’esperienza di navigazione sicura e priva di interruzioni.

Edge e Copilot è un binomio vincente: ecco come il browser di Microsoft ha recuperato credibilità

Altri numeri interessanti riguardano l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, più nello specifico di Copilot. Edge ha generato oltre 10 miliardi di chat, dimostrandosi come l’assistente AI di Microsoft sia affidabile, tanto per le ricerche online quanto per le traduzioni e qualunque altra attività quotidiana.

La compagnia di Redmond ha spiegato come Copilot ha permesso la traduzione di oltre 38 trilioni di parole da inizio dell’anno, abbattendo le barriere linguistiche e favorendo la comunicazione globale.

Un altro dato singolare che riguarda Edge è il suo utilizzo nel contesto dello shopping online. Stando a quanto riportati sul blog, le funzione integrate per acquistare online hanno portato vantaggi concreti all’utenza. Nello specifico, tra strumenti per il confronto dei prezzi, coupon e simili, il browser ha permesso di risparmiare in media 431 dollari all’anno per singolo utente.

Il 2024 può dunque considerarsi un’annata positiva per Edge che, da browser ormai considerato utile solo per installare Chrome sta dimostrando di poter vivere di luce propria, raccogliendo una quantità sempre maggiore di estimatori.