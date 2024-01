Edge otterrà strumenti avanzati per screenshot con Copilot e OCR

Anche se è una funzione poco conosciuta, Microsoft Edge possiede uno strumento di screenshot nativo, utile per catturare o annotare qualsiasi cosa sullo schermo. Questa pratica utility riceverà presto un notevole potenziamento delle sue funzionalità grazie all’integrazione di Copilot. Inoltre, avrà anche il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR o estrattore di testo) e la possibilità di cercare rapidamente qualcosa nell’acquisizione utilizzando Bing. L’integrazione di Copilot su Edge consentirà di copiare uno screenshot in una nuova chat con l’assistente AI di Microsoft. Ad esempio, si potrà catturare l’immagine di un cane e cliccare sull’icona Copilot per chiedere informazioni, come la razza, come addestrarlo, ecc. Vale anche la pena ricordare che lo strumento screenshot di Edge funziona a livello globale, e permette di catturare qualsiasi cosa sullo schermo, incluse altre app.

Edge: come abilitare le nuove funzioni di screenshot sul browser

Sebbene lo strumento screenshot sia già disponibile nel canale Stable, le nuove funzionalità verranno implementate gradualmente su Edge Insiders nel canale Canary. Gli utenti possono però già provare tale novità forzando l’abilitazione delle nuove funzionalità di screenshot in Microsoft Edge Canary sul proprio browser. Per fare ciò, in primis bisogna aggiornare Edge Canary all’ultima versione. Fatto ciò, basta digitare edge://flags nella barra degli indirizzi e cercare la voce “MicrosoftEdge Screenshot” e selezionare “Enable”. Dopo aver riavviato il browser, cliccare con il pulsante destro del mouse sull’icona di Microsoft Edge Canary e seleziona Proprietà. Selezionare la scheda “Collegamento” e alla voce “Destinazione” inserire il codice: “—enable-features=msEdgeScreenshotWithCopilotChat,msEdgeScreenshotWithOCR,msEdgeScreenshotWithSearch,msEdgeScreenshotWithSearchInSideBar”. Fatto ciò, basta cliccare su OK e riavviare il browser.

Per effettuare uno screenshot tramite il browser si può utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL + Maiusc + S oppure il pulsante dedicato nella barra laterale. Per un accesso più rapido lo si può anche inserire nella barra degli strumenti. Microsoft Edge Canary è scaricabile dal sito web ufficiale di Windows Insider. Bisogna comunque ricordare che le build Canary sono spesso altamente instabili, quindi non è consigliabile utilizzarle come browser principale.