Microsoft aggiunge funzionalità Copilot AI a Viva Engage

L’intelligenza artificiale Copilot di Microsoft continua ad essere aggiunta a molti software e servizi in abbonamento proprietari. Ad esempio, l’azienda di Redmond ha recentemente rivelato di aver lanciato un’anteprima pubblica di Copilot nella sua piattaforma Viva Engage. Quest’ultima è un servizio pensato per le aziende che permette ai propri dipendenti di comunicare e interagire tra loro, in una sorta di social network privato. In un post sul proprio blog, pubblicato nelle scorse ore, Microsoft ha descritto le potenzialità di Copilot in Viva Engage. Gli utenti potranno accedere a Copilot per trovare aiuto per scrivere post sulla propria rete Viva Engage. Inoltre, gli utenti poco esperti potranno anche affidarsi ai suggerimenti della piattaforma, che li guideranno nell’utilizzo di Copilot. Questi suggerimenti sono particolarmente utili in determinati casi, come ad esempio quando si ha bisogno dell’assistente AI per scrivere un post che risulti coinvolgente.

Microsoft: Copilot per Viva Engage disponibile solo per gli utenti premium

L’assistente AI fornirà anche consigli per altre attività, ad esempio quelle relative campagne sponsorizzate dai datori di lavoro e in linea con gli interessi del dipendente. Copilot riassumerà gli obiettivi della campagna e i post recenti per aiutarlo a contribuire a queste iniziative condivise. Al momento, l’anteprima pubblica di Copilot è disponibile per i clienti premium di Viva Engage, Viva Suite e per i clienti Employee Communications and Communities (C&C). Purtroppo, non è ancora chiaro quando verrà rilasciata in via ufficiale. Microsoft afferma comunque che sia la licenza che i prezzi per Copilot in Viva Engage potrebbero cambiare durante o dopo il periodo di anteprima pubblica.

Tra le altre novità, questa settimana l’azienda di Redmond rivelato Copilot Pro, si tratta della nuova versione dell’assistente AI che offre funzionalità avanzate e potenti rispetto al normale servizio Copilot AI e ha un costo di 20 dollari al mese. Microsoft ha inoltre annunciato che Copilot per Microsoft 365 sarà disponibile per aziende di tutte le dimensioni anziché solo per i clienti aziendali di grandi dimensioni.