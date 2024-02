Effetto Weekend: Apple Watch SE 2ª Gen 44mm in super promo

Apple Watch SE di 2ª generazione (in questo caso da 44mm) è quel dispositivo che ti aiuta a restare in forma, che ti tiene connesso e che, più in generale, ti rende la vita più semplice. Lo puoi infatti usare per controllare i dispositivi smart installati in casa e anche pagare con Apple Pay.

Oggi l’indossabile made-in-Cupertino è al minimo storico: solo 270 euro su Amazon, con spedizione gratuita.

L’articolo è venduto e spedito da R-Store Apple Premium Partner, venditore professionale con 91% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Apple Watch SE (2ª gen.) non è solo un orologio, ma è un vero e proprio assistente per la tua vita

Pur essendo l’edizione più economica della gamma, Apple Watch SE di seconda generazione garantisce molte delle stesse funzionalità dei modelli più costosi. Ha un display Retina OLED da 1,9 pollici con una risoluzione di 448 x 368 pixel. È un pannello luminoso e nitido, e offre una buona visibilità anche in condizioni di forte luce solare.

Apple Watch SE (2ª gen.) è realizzato in alluminio, il cinturino è in silicone, e può essere facilmente sostituito con altri cinturini disponibili in diversi materiali e colori. Lo smartwatch è dotato del processore S6 SiP, che è lo stesso processore utilizzato sull’Apple Watch Series 6. Questo chip rende l’indossabile made-in-Cupertino fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente.

Il device è perfetto sia per monitorare l’attività fisica che la salute. Ha un cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, che può monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e il ritmo cardiaco. Può anche rilevare cadute e incidenti, e chiamare automaticamente i soccorsi se necessario.

Lo smartwatch è compatibile con watchOS 9, l’ultimo major update rilasciato da Apple (ma sarà compatibile anche con la versione successiva, di cui si saprà di più a giugno, con la WWDC24). Inoltre, è resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi può essere indossato in piscina o in mare. Ed è anche dotato di un GPS integrato, che consente di tracciare le attività all’aperto.