Elimina i tuoi dati dal web con Incogni: oggi costa il 50% in meno

Stanco di vedere i tuoi dati personali sparsi per il web come coriandoli a un matrimonio? La soluzione è questa: Incogni. Finalmente, puoi dire addio alle fastidiose tracce lasciate online grazie a un servizio che gestisce tutte le tue richieste di cancellazione.

Con Incogni, eliminare i propri dati dal web è semplice. Attiva il servizio, indica quali informazioni vuoi far sparire e guarda Incogni fare tutto il lavoro sporco per te. Basta abbonarsi per un modico contributo di 11,99 euro al mese. Ma ecco la novità: se scegli il piano annuale, il prezzo scende a 5,99 euro al mese. Un’offerta così ghiotta non la trovi altrove!

Dati dal web: come accedere alla promozione e utilizzare Incogni

Vuoi mettere alla prova Incogni prima di impegnarti? Non c’è problema! C’è sempre la garanzia di rimborso di 30 giorni, tanto per essere sicuri che non il servizio non fa quello che dice. Devi solo autorizzare Incogni ad “entrare in azione”, e il servizio farà il resto, contattando i data broker. Questi sono le entità che collezionano e controllano i nostri dati online. Incogni si occupa di tutto e ti invia dei report periodici per tenerti aggiornato.

Per usufruire del servizio, basta attivare l’abbonamento. Come dicevamo, i costi non sono niente male. Ecco il riepilogo:

11,99 euro al mese oppure 5,99 euro al mese con l’abbonamento annuale (-50%).

con l’abbonamento annuale (-50%). 30,98 euro al mese oppure 15,49 euro al mese con l’abbonamento annuale (-50%) per 4 persone.

Praticamente, con un piccolo sacrificio economico anticipato, puoi proteggere tutta la tua famiglia per un anno intero. Inoltre, con la garanzia di rimborso di 30 giorni, non hai davvero nulla da perdere. Affrettati e scopri tutto sul sito ufficiale di Incogni. Non lasciare che i tuoi dati continuino a orbitare nel web: è ora di cancellarli!