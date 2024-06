Elimina le tue tracce nel web con Incogni (sconto 50%)

Quanto è meraviglioso poter navigare online dove, come e quando si vuole. Questo viaggio, però, lascia sempre tracce nel web. Offerte e servizi apparentemente gratuiti nascondono hanno spesso un costo elevato: la tua privacy. Quella innocua foto di te stesso che hai caricato su qualche social network? Beh, potrebbe essere già nelle mani di broker di dati o, peggio, di cybercriminali.

Inutile negarlo, la privacy è diventata una rara specie da proteggere assolutamente. Ogni piattaforma sembra una trappola ben mascherata, pronta a mettere le mani sui tuoi dati personali. In questo scenario infernale, emerge una realtà inquietante: accettando quei lunghi disclaimer senza leggere, stai spalancando le porte ai tuoi dati. Ed è tutto legale! Se non vuoi più mettere le tue informazioni alla mercé di queste entità, usa Incogni.

Proteggi la tua privacy eliminando le tue tracce nel web con Incogni

Prima di gettare il computer dalla finestra e scappare su un’isola deserta, ci sono alcune opzioni a tua disposizione per rimuovere tutti i tuoi dati da Internet. La prima è la lunga via dell’invio di email a ogni singolo data broker, chiedendo di cancellare le tue informazioni. Hai davvero tutto questo tempo libero per farlo? Pensiamo di no.

Seconda opzione: usare Incogni. Si tratta di un aiuto concreto che fa il lavoro sporco al tuo posto. Incogni manda automaticamente richieste ai data broker per eliminare le tue informazioni dai loro database, facendoti risparmiare tempo e salute mentale. Inoltre, ti libera dalle email spam e dalle telefonate dei call center.

Oltre a tutti questi vantaggi, Incogni offre una promozione che, come suggerisce il marketing aggressivo, non dovresti lasciarti sfuggire. Con l’abbonamento annuale ottieni lo sconto del 50%, che si traduce in una protezione giornaliera dei tuoi dati per solo 0,20 euro.

Mai come oggi, eliminare le tracce nel web è diventato un lavoro non solo necessario, ma anche conveniente. Quindi, spegni l’ansia, accendi Incogni e goditi un po’ di tranquillità digitale.