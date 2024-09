Elon Musk lancia la sfida a YouTube con X TV

Elon Musk, Con un’idea non troppo originale, ha lanciato l’ap X TV, una piattaforma che ha come obiettivo quello di offrire streaming video in modo a simile a quanto fa YouTube. L’applicazione risulta già disponibile su diverse piattaforme, da Google Play all’App Store di Amazon.

Da quanto è emerso, per poter accedere all’app è necessario avere un account X e, stando alla descrizione presente sui vari store, il servizio promette contenuti esclusivi ed eventi live. A un primo sguardo, anche per quanto riguarda il design, sembra che X TV si ispiri parecchio al già citato YouTube.

Nonostante le intenzioni dei suoi creatori siano chiare, ovvero quelle di entrare in diretta competizione con la piattaforma di streaming per eccellenza, i numeri di YouTube sembrano pressoché impossibili da eguagliare. La piattaforma ideata da Musk, almeno al momento, non sembra avere le carte in regola per avere effettivo successo tra l’utenza.

X TV vorrebbe competere con YouTube, ma al momento sembra solo un sogno

Nella sua descrizione di Google Play, la descrizione di X TV riporta come “L’app X è la piazza digitale globale di fiducia per tutti, sulla tua TV! Scopri un nuovo modo di vivere il mondo di X, mentre ti portiamo contenuti unici e coinvolgenti direttamente nel tuo soggiorno“. Un’affermazione alquanto ardita, perlomeno visto cosa è in grado di offrire questo momento l’applicazione.

Nonostante l’app possa avvalersi di una base d’utenza enorme come quella di X, le premesse non sembrano lasciare pensare a un progetto con un futuro. Per poter valutare in modo corretto X TV, è comunque necessario attendere qualche mese.

Nel frattempo, X si sta muovendo con sempre maggiore convinzione verso l’integrazione di un sistema di pagamenti interno. Un altro progetto ambizioso che, almeno al momento, lascia con molti dubbi sulla sua effettiva fattibilità.