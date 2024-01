Empoli-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Partita dai destini opposti quella tra Empoli e Milan. I toscani sono alla ricerca di disperati punti salvezza per tirarsi fuori da una zona retrocessione che rischia di essere già molto pericolosa. I rossoneri, invece, cercano il successo per consolidare la zona Champions e provare comunque a non perdere troppo terreno da Inter e Juventus.

Il match avrà inizio alle ore 12.30 e potrai seguirlo in diretta streaming su DAZN.

Empoli-Milan in streaming: le probabili formazioni

Stando alle ultime indiscrezioni, Pioli valuta due opzioni per la sua difesa. La prima vede Kjaer e Hernandez centrali, con Florenzi a sinistra. La seconda opzione, invece, prevede l’ingresso immediato di Gabbia, con Theo sulla fascia. Al momento, sembra che la seconda scelta sia favorita.

Chukwueze e Bennacer saranno assenti per la Coppa d’Africa. Nel frattempo, Musah è tornato in gruppo e potrebbe essere schierato dal 1′. La scelta tra lui e Adli sembra essere l’unica incognita.

Andreazzoli per l’Empoli sceglie Caputo, con Cancellieri in panchina.

