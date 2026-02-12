Engie: debutta la nuova offerta luce e gas valida fino al 18 febbraio

Ecco le nuove tariffe legate all'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico Engie, punto di riferimento del mercato libero italiano.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 feb 2026
Engie ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi a un prezzo altamente concorrenziale. Le nuove tariffe saranno valide per chiunque sottoscriverà una nuova fornitura Engie entro il 18 febbraio.

Come accennato qui sopra, l’offerta a prezzo fisso consente di mantenere la tariffa al kWh o Smc invariata, anche nell’eventualità il mercato scelga di andare in un’altra direzione. Inoltre, quella di Engie si distingue per essere un’offerta non solo chiara, ma anche facile da capire e confrontare con le altre proposte disponibili all’interno del mercato libero italiano.

Le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Engie

Anche in questo mese di febbraio, Engie ha confermato il costo della materia prima luce al di sotto della soglia psicologica di 0,1 euro/kWh. Un discorso analogo vale anche per il gas, il cui costo è ben al di sotto di 0,40 euro/Smc. Ma ecco nel dettaglio tutti i prezzi legati all’offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,096 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per i primi due anni
  • 84 euro all’anno: costo di commercializzazione + sbilanciamento forfait 0,002 euro/kWh

Luce (tariffa multioraria)

  • Luce F1: 0,0991 euro/kWh (valida dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00
  • Luce F2: 0,1034 euro/kWh (valida dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, nonché il sabato dalle 7:00 alle 23:00)
  • Luce F3: 0,0874 euro/kWh (valida dal lunedì al sabato dalle 19:00 alle 23:00, più la domenica e i giorni festivi a tutte le ore del giorno)

Gas

  • 0,355 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per i primi due anni
  • 84 euro all’anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi indipendenti in bolletta sono la componente ASOS, le spese per la tariffa per l’utilizzo della rete e gli altri oneri generali di sistema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

