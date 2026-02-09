Engie Energia PuntoFisso 24 mesi: le tariffe in scadenza il 12 febbraio

Questo giovedì l’offerta luce e gas di Engie che permette di bloccare il costo della materia prima per due anni vedrà le vantaggiose tariffe in vigore in questo momento scadere. Sono dunque gli ultimi giorni disponibili per gli utenti che vogliono risparmiare in bolletta in previsione dei rincari che colpiranno sia il gas che la luce nelle prossime settimane.

Ecco le tariffe in scadenza il 12 febbraio dell’offerta a prezzo bloccato Energia PuntoFisso 24 mesi di Engie:

Luce tariffa monoraria

0,096 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione (quota fissa)

Gas

0,355 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione (quota fissa)

Ci sono poi gli altri costi indipendenti dal fornitore, vale a dire la componente ASOS, le spese relative alla tariffa per l’uso della rete e gli altri oneri generali di sistema.

Volendo, è possibile scegliere anche la tariffa multioraria:

Luce F1: 0,0991 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)

(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00) Luce F2: 0,1034 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00

(dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00 Luce F3: 0,0874 euro/kWh (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24

Come accennato prima, gli utenti che scelgono di sottoscrivere la fornitura Energia PuntoFisso hanno la certezza di pagare lo stesso prezzo di luce e gas per 24 mesi consecutivi, anche qualora l’andamento del mercato internazionale dovesse prevedere rialzi come spesso e volentieri capita in questo periodo.

Un altro vantaggio significativo del prezzo fisso è l’utilizzo consapevole dell’energia: gli utenti sono spinti a usare luce e gas in modo razionale, sapendo di pagare in base ai propri consumi. Infine, quella di Engie è un’offerta facile da capire, chiara e intuitiva da confrontare con le altre offerte disponibili in questo momento nel mercato libero italiano.