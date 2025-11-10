Engie sfida i migliori: luce e gas a prezzi ultra concorrenziali fino al 13 novembre

La multinazionale francese Engie propone fino al 13 novembre prezzi ultra concorrenziali per la luce e il gas con la sua offerta Energia PuntoFisso, che prevede il blocco del costo della materia prima per due anni consecutivi.

Queste le tariffe relative alla luce.

Monoraria

0,105 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per 24 mesi 72 euro l’anno + Sbilanciamento forfait 0,002 euro/kWh: costo di commercializzazione

Multioraria

0,1067 euro/kWh: Luce F1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00)

0,1139 euro/kWh: Luce F2 (dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)

0,0965 euro/kWh: Luce F3 (dal lunedì al sabato, dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24)

Invece queste sono quelle del gas.

Gas

0,3938 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per 24 mesi 72 euro l’anno + 0,0079 euro/Smc: costo di commercializzazione

Gli altri costi indipendenti da Engie che concorrono all’importo finale della bolletta sono la componente ASOS, gli oneri generali di sistema e le spese per la tariffa per l’utilizzo della rete.

Prima di sottoscrivere l’offerta Energia PuntoFisso di Engie, è possibile ottenere un preventivo grazie allo strumento di simulazione della bolletta. Per completare la verifica è sufficiente inserire il comune in cui si risiede, scegliere la fornitura che si desidera attivare, indicare la tipologia di cliente e comunicare i dati di una bolletta recente.

Di recente Engie ha guadagnato il sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” nell’ambito dell’indagine dell’istituto tedesco qualità ITQF in partnership con Affari&Finanza – La Repubblica. L’attestato non fa altro che confermare la competitività dei prezzi luce e gas dell’offerta Energia PuntoFisso all’interno del mercato libero italiano.

A questo proposito, sottolineiamo come sia una delle ultime occasioni per poter bloccare prezzi così concorrenziali non per un anno ma per due anni, visto l’avvicinarsi dei mesi più freddi dell’anno, periodo che fa registrare un aumento sensibile dei costi in bolletta.