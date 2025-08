Entrata passiva con un sito: questo website builder economico è una soluzione vincente

Gli spazi aperti, il tempo libero, le ferie: l’estate è uno dei momenti migliori dell’anno per nuove idee. Se si ha la necessità, o il desiderio, di crearsi un’entrata passiva, un’ottima strategia è quella di aprire un sito web in cui vendere servizi e/o prodotti al proprio pubblico.

L’ostacolo è la mancanza di conoscenze per creare un nuovo sito da zero? Non c’è problema, è sufficiente affidarsi a un website builder, letteralmente “costruttore di siti web”, uno strumento incluso ormai in tutte le migliori soluzioni hosting disponibili sul mercato. Uno dei punti di riferimento in tal senso è IONOS, azienda di web hosting tedesca leader nel continente europeo.

MyWebsite Now Starter è il website builder con AI dell’azienda teutonica, grazie al quale chiunque, anche le persone che non hanno mai studiato prima d’ora né informatica né tantomeno programmazione, è in grado di aprire un nuovo sito in tre semplici passaggi. La cosa più importante è avere un’idea precisa del progetto, al resto ci penserà al 90% l’intelligenza artificiale.

Il restante 10% riguarda le eventuali modifiche da apportare alla base del sito creata nel giro di pochi secondi dall’AI. Modifiche, lo ripetiamo, alla portata di tutti, rese ancora più semplici grazie all’utile strumento drag and drop, che consente di modificare a proprio piacimento il layout del sito con un clic.

Il pacchetto include, tra le altre cose, anche testi e immagini generati dall’intelligenza artificiale in base a quelle che sono le proprie esigenze, più un’assistenza clienti pluripremiata, anche in lingua italiana, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Il piano Plus, del valore di 18 euro al mese, per complessivo 216 euro all’anno, è in offerta gratis per un anno. Inclusi vi sono il dominio per un anno e una casella e-mail con 12 GB. L’offerta in corso sul sito ufficiale è valida per un periodo di tempo limitato.